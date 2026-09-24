理想汽车 CEO 李想亲自回应新款 i6 延期原因：10 月底才有车辆合格证，在此之前连临牌都上不了

IT之家 9 月 24 日消息，理想汽车产品线负责人李昕旸昨日表示，2026 款理想 i6 汽车上市时间将延期至 10 月底发布，开启交付的时间仍然为 11 月初，保持不变。

理想汽车 CEO 李想今日在公众号平台亲自回应了新款 i6 延期的原因，主要原因是该车 9 月初上的工信部目录，大概 10 月底才有车辆合格证（有合格证才可以上牌照，哪怕是临牌）。

没有合格证，车子到了店面也不能上路试驾。销量最大的车的年度款，不能上路试驾，不能体验最重要更新的马赫芯片和马赫 VLA2.5，没有办法给用户展示 i6 的真正价值。希望大家能够理解。

据IT之家此前报道，2026 款理想 i6 已完成申报，新车搭载理想自研 5C 电池和自研马赫芯片。

2026 款理想 i6 外形尺寸为长 4950 mm、宽 1935 mm、高 1655 mm，轴距达到 3000 mm；有单电机和双电机四驱两个版本，其中单电机版电机最大功率 250 千瓦，双电机版前后电机功率分别为 150 千瓦和 250 千瓦。

外观层面，该车延续理想 i6 设计语言，不过新车换装了半隐藏式门把手；此外，新车可选装侧激光雷达 / 后激光雷达。