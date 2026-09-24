雷神 STATION 系列 AI 工作站 AI Max+ 395 款预约：128GB + 1TB 到手 25499 元

IT之家 9 月 24 日消息，雷神 (THUNDEROBOT) 现已在电商平台开启 STATION 系列 AI 工作站 AMD 锐龙 AI Max+ 395 款的预约，后续还将推出 AMD 锐龙 AI Max+ 495 款。

AMD 锐龙 AI Max+ 395 款雷神 STATION 系列 AI 工作站拥有 128GB LPDDR5X-8000+ 内存、1TB PCIe Gen4 SSD 存储，新品限时价 26999 元、国补到手价 25499 元，10 月 9 日 10:00 开始抢购。

雷神 STATION 系列 AI 工作站体积仅有 2L，拥有铝合金中框和 4 热管 3 风扇散热系统，支持 132W TDP，预留 2 个空闲 M.2 SSD 盘位，搭载 Wi-Fi 7 & 蓝牙 5.4 无线网卡。

其前面板提供 SD UHS-II 读卡器、1 个 USB-C 40Gbps、2 个 USB-A 10Gbps、3.5mm 音频插孔；1 个 USB-A 480Mbps、1 个 USB-A 10Gbps、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、1 个 USB-C 40Gbps、2 个 10GbE RJ-45、3.5mm 音频插孔。

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