海外金融巨头 Revolut 推出英国首个线下刷脸支付服务，看镜头笑一笑即可结账

IT之家 9 月 24 日消息，据科技媒体 TechRadar 今天报道，海外金融巨头 Revolut 宣布在英国推出“Revolut Pay with Smile”，这是英国首个线下刷脸支付服务。消费者不需要带钱包、信用卡，只需要看着支付终端笑一下，就能完成结账。

据介绍，该服务已率先落地伦敦市中心的 Kiss the Hippo Coffee 咖啡店。使用刷脸支付的顾客，可享受 1 英镑（IT之家注：现汇率约合 8.9 元人民币）特色咖啡优惠。

要是用这项服务，用户必须在 Revolut 完成开户。支付时系统会使用人脸识别技术，将客户身份与系统内的留存脸部信息进行比对，从而安全地验证身份并处理支付程序。

同时，Revolut 还在今天宣布推出 Revolut Register 收银终端。该产品采用模块化设计，带有两块屏幕，可将支付、提现、门店运营等功能整合。客户使用刷脸支付时，商家不需要支付手续费。该产品原价 699 英镑（现汇率约合 6,229 元人民币），官方优惠价为 349.5 英镑（现汇率约合 3,115 元人民币）。

据IT之家了解，Revolut 是一家总部位于英国伦敦的跨国金融科技企业，成立于 2015 年。该公司在英国、法国和立陶宛等地拥有正式银行牌照，主打没有实体网点的数字金融服务，提供货币兑换、借记卡、股票交易、加密货币、期货、储蓄等业务。