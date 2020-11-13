紫光展锐：8581E 芯片 “一片实现”3D 刷脸支付

IT之家11月13日消息 在近日举行的紫光展锐 2020 市场峰会上，紫光展锐携手合作伙伴展示了一项基于紫光展锐的 8581E 芯片平台 + 合作伙伴的 3D 结构光模组的全新刷脸支付方案，该方案颠覆了市场上现有刷脸支付方案需要独立的芯片去处理深度图算法的设计模式，而将深度图算法处理（包括活检算法等核心功能）集成到主控芯片 8581E 上，实现刷脸支付方案 “一片搞定”，大大降低了刷脸支付结构光模组的硬件设计复杂度和整体方案成本。合作伙伴的 3D 结构光模组已经在 BCTC（银行卡检测中心）获得正式过检认证，充分确保刷脸支付的安全性。

IT之家获悉，展锐 8581E 平台 + 合作伙伴的 3D 结构光模组产品，通过 MIPI 接口传输 RGB 数据和 IR 数据给到 8581E，8581E 芯片在边端（整机设备端）就处理深度图和活体检测算法，可以支持支付级别的人脸识别；同时 8581E 还能作为整机设备的主控芯片接各种外围设备。

展锐 SoC 芯片平台 + MIPI 3D 单目结构光模组的全新刷脸支付整体方案，颠覆了现有市场主流刷脸支付方案。· 创新性地将 ISP 处理、Depth 深度图算法、活体检测算法三大核心功能集成在主控 SoC 芯片上。

支持灵活扩展外设，自带 LTE 通信功能，实现 3D 结构光刷脸支付方案 “一片搞定”，大幅降低刷脸支付方案的硬件设计复杂度和整体软硬件解决方案的成本。

展锐 8581E 采用高性能 8 核（4x1.6GHz + 4x1.2Ghz）ARM Cortex-A55 中央处理器，作为一款高性能低功耗金融支付（刷脸）方案，充分满足了刷脸算法对性能的要求。该芯片提供 0.352T 算力，既满足刷脸支付活检和结构光算法算力要求，又能够支持高端 POS 机形态的业务需求。在安全领域除了支持 Trustzone 的 TEE 方案以及多种 SE 芯片方案外，还可支持针对刷脸的 SecureCamera 方案，为 POS 多种支付方式保驾护航。在通信模式上，该方案不仅支持 Cat7 & L+L DSDS，还支持中国三大运营商 LTE 网络以及全球主流运营商的 LTE 频段通讯，能够满足 4G/4G + 的高速全网通需求。