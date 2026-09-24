Counterpoint 数据：四足机器人 2026H1 全球出货约 3.5 万台，达 2025 全年 3/4

IT之家 9 月 24 日消息，Counterpoint Research 当地时间 21 日发布见解：全球四足机器人出货规模在 2026 年上半年达到约 3.5 万台，已是 2025 全年水平的 3/4；而这 3.5 万台中 40% 面向垂直工业应用。

▲ 图源：Counterpoint Research

中国制造商仍然主导四足机器人市场，宇树科技 (Unitree)、智元酷拓 (AGIQUAD)、智身科技 (Genisom AI)、云深处科技 (DEEP Robotics)4 家企业占据多数份额。

宇树科技的四足机器人主要面向娱乐、教育、科研市场；智元酷拓专注于核心工业应用场景，是 2026 年内增长最快的品牌之一；智身科技出货了超 1,000 台“铜锤”系列重型四足机器人；云深处科技同样聚焦工业领域。

▲ 图源：Counterpoint Research

机构认为，动态载荷＞20kg 的重型四足机器人将凭借其实用性在市场中扮演越发重要的角色。

其预计全球四足机器人出货量将在 2026 年首度突破 9 万台，营收规模翻倍增长至 15 亿美元（IT之家注：现汇率约合 100.84 亿元人民币）；2030 年营收规模有望突破百亿美元关卡，实现超 60% 的 CAGR。

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