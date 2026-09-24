美图公司 2026 财年上半年归母净利润 6.19 亿元，同比增长 40%

IT之家 9 月 24 日消息，美图公司今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）上半年（2026 年 1 月～2026 年 6 月）报告：

AI 解读

本次财报业绩符合市场预期，核心 AI 业务增长强劲，整体业绩超市场预期。

公司主营业务说明

美图公司是一家 AI 驱动的科技公司，以「让艺术与科技美好交汇」为使命，聚焦影像领域，打造影像与设计产品矩阵，主要收入来源包括影像与设计产品、广告和其他业务，其中影像与设计产品分为生产力应用和生活场景应用两大板块。

2026 财年上半年财报亮点

整体营业收入达到 22.13 亿元，同比增长 22.1%，核心业务影像与设计产品收入达到 17.69 亿元，同比增长 30.9%

归属于母公司权益持有人净利润达到 6.19 亿元，同比增长 40%；经调整归属于母公司权益持有人净利润达到 6.52 亿元，同比增长 39.5%

毛利润为 15.81 亿元，同比增长 15.9%，毛利率为 71.5%，同比下降 3.8% 个百分点

付费订阅用户总数超 1844 万，其中国内地以外市场增长约为中国内地的两倍，国际化战略推进顺利；生产力应用 MAU 达到 3300 万，创历史新高，中国内地以外市场 MAU 同比增长超 80%

AI 生产力应用年经常性收入（ARR）增长至约 62 亿元，其中开拍及 Vmake Labs 的 ARR 分别增长至去年同期的两倍及三倍

未来展望

公司将持续深化 AI agent 在各生产力应用中的复用，聚焦垂直领域打磨模型能力，发挥用户基数大、可快速迭代的竞争优势；同时推进国际化战略，深化对不同区域市场用户偏好的理解，拆分市场精细化运营；创新产品孵化机制，建立内部工作室独立开发新品，以精简投入推进产品商业化验证，对符合预期的产品加大资源投入，对不达预期的项目及时调整，加速 AI 生产力应用的规模化增长。