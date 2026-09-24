【IT之家开箱】OPPO Watch X3 图赏：TC4 钛合金遇上金属竹节表带，寰月钛更显精致

9 月 22 日，OPPO Watch X3 手表正式发布，建议零售价 2799 元，首销优惠价 2599 元，国补到手价 2209.15 元。

IT之家拿到了“寰月钛”配色，搭配全新的金属竹节表带。整体设计将金属材质带来的精致硬朗，与氟橡胶材质的柔软亲肤结合，在视觉质感与佩戴舒适度之间进行了平衡。

据官方介绍，OPPO Watch X3 的表壳采用 TC4 钛合金材质打造，并搭配蓝宝石水晶表镜。钛合金材质本身拥有较强的金属质感，同时具备轻量化特性。结合此次寰月钛配色后，手表整体呈现出更加沉稳、精致的视觉效果。

IT之家此次实拍版本搭配金属竹节表带，表带采用金属结构与氟橡胶材质结合的设计。其中，金属部分强化了整体硬朗气质，而接触皮肤的部分则采用更加柔软亲肤的材质，能够更好贴合手腕曲线。

在保持金属表带视觉效果的同时，也兼顾了长时间佩戴时的舒适性。

在机身设计方面，OPPO Watch X3 相比上一代进一步进行了轻量化优化。官方数据显示，OPPO Watch X3 厚度相比上一代减薄 6.5%，表体重量相比上一代减轻 13.5%。

防护方面，OPPO Watch X3 通过 IP69 和 5ATM 防水测试，能够应对高压液体冲击，可用于浮潜、游泳以及日常涉水佩戴。同时，手表具备一定抗腐蚀能力，可抵御汗液、油脂以及盐雾、海水、高温高湿等环境影响。

屏幕方面，OPPO Watch X3 配备一块 1.5 英寸 LTPO OLED 柔性屏。典型亮度为 600nit，典型峰值亮度达到 1500nit，运动峰值亮度最高可达 3000nit。

健康监测方面，OPPO Watch X3 搭载 8 通道心率传感器和 16 通道血氧传感器。手表底壳采用高硬度玻璃材质，拥有更好的透光性，可以帮助传感器信号传输，从而提升心率、血氧相关数据监测表现。此外，OPPO Watch X3 还配备 ECG 传感器，并结合「心电分析提示软件」，支持 30 秒心电检测。该功能可以提示成人窦性心律、房颤，以及发作频繁的室早与房早等情况。

在睡眠健康方面，OPPO Watch X3 可以根据呼吸暂停低通气指数（AHI）的范围，对阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征进行初步筛查，帮助用户评估相关风险。

此外，OPPO 联合中国医学科学院阜外医院开展血压专业研究，探索可穿戴设备与生活方式管理之间的关系。相关研究显示，基于可穿戴设备的生活方式管理可有效改善血压风险。

同时，OPPO Watch X3 还加入 AI 健康模型。该模型可以分析最近一次 60 秒体检结果，并结合长期积累的健康数据进行洞察，尝试分析潜在影响因素，并提供个性化改善建议。

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