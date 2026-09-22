1599 元起：OPPO Watch S2/X3 手表发布，8.9mm 轻薄设计、首次搭载超燃脂模式

IT之家 9 月 22 日消息，OPPO 今晚召开新品发布会，推出 Find X10 系列新品。除手机产品以外，OPPO 还在发布会带来了 Watch S2 和 Watch X3 手表。新品可选多种配色，采用超薄机身，首次搭载超燃脂模式，升级旗舰健康传感器，定价 1599 元起，9 月 24 日开售。

IT之家附 OPPO 新品手表定价如下：

OPPO Watch S2：建议零售价 1599 元，首销 1499 元，国补到手价 1274.15 元

OPPO Watch X3：建议零售价 2799 元，首销优惠价 2599 元，国补到手价 2209.15 元

据介绍，这款手表采用 8.9mm 轻薄设计，可选跃动橙、薄雾粉、山影灰三种配色，拥有竹节运动表带，贴合度提升 15%，厚度减少 19%。

运动方面，该手表首次搭载 OPPO FatMax 超燃脂模式，运用 OPPO 独家首创 FatMax 燃脂算法，结合每个人的运动能力、静息心率等身体数据，建立专属个人的燃脂模型，让每个人都能找到属于自己的最佳燃脂区间，让燃脂变得更简单。

该手表升级旗舰健康传感器，拥有 ECG 心电电极、8 通道心率传感器、16 通道血氧传感器以及超灵敏温度传感器。

此外，该手表将首发搭载 ColorOS 17 操作系统，支持拍照助手、流体云、智感任务窗，还支持一个手表连接两台手机。

OPPO 本次还推出了 Watch X3 手表，新品采用“寰月钛”配色，整体采用银色外观，表面以一抹亮橙点缀，配备白色竹节表带，拥有亮银色全钛表壳。