微软总裁布拉德 · 史密斯支持独立评估 AI 安全，还要确保系统处于人类控制之下

IT之家 9 月 24 日消息，微软总裁布拉德 · 史密斯表态支持引入独立评估方，对 AI 进行安全评估。

正在纽约举行的联合国大会上，AI 安全以及全球范围内如何监管 AI 行业，是各国领导人和企业高管重点讨论的问题。当地时间 23 日，史密斯接受彭博社采访时称，如果 AI 安全只由一两家机构负责，就很难取得进展。“模型公司固然至关重要，但像微软这样提供软件层、负责控制 AI 智能体并监控智能体行为的公司同样重要。”

▲ 图源微软官网

史密斯称，微软与亲密合作伙伴 OpenAI 设有一个双方共同派员组成的安全委员会，微软通过这一委员会参与双方的 AI 安全讨论，并协助判断模型何时达到可以发布的安全水平。

IT之家从报道中获悉，他还提到，微软支持为先进系统设置关闭开关，确保系统处于人类控制之下。“安全机制真正需要部署在多个层面。有时，你可能希望政府也能掌握开关，但既然可以在三个或四个地方设置开关，为什么只把开关放在一个地方？”

史密斯还承认，微软需要调整气候目标。按照微软此前的承诺，到 2030 年从大气中清除的碳将超过自身排放量。然而报道指出，这一目标的时间表似乎越来越难以实现，部分原因是微软采用能够迅速投运的天然气发电厂，为 AI 数据中心供电。

史密斯坦诚道：“我们仍然认为，气候仍是本世纪最重要的问题之一，但我们现在要问的是，还能不能按照六年前设想的方式实现这些目标？我认为我们发现，必须作出一些调整。”