铭凡推出 MS-01 迷你工作站 SE 降级版：支持 DDR4，取消双 10GbE SFP+

IT之家 9 月 24 日消息，MINISFORUM（铭凡）近日推出了其工作站型迷你主机 MS-01 的 SE 衍生变体，多处配置存在降级或调整。

这一新款式仅可选英特尔酷睿 i5-12600H 处理器；拥有 2 条 DDR4 SO-DIMM 内存插槽；PCIe Gen4 插槽降至 ×4 通道；后置 I/O 的 2 个 10GbE SFP+ 被替换为 2 个 USB-A 480Mbps；无线网卡调整至联发科 MT7902，支持 Wi-Fi 6E & 蓝牙 5.3。

MS-01 SE 仍旧提供 3 个 M.2 2280 盘位 (PCIe Gen4 ×4 / PCIe Gen3 ×4 / PCIe Gen3 ×2)，拥有 2 个 USB-C 40Gbps、2 个 2.5GbE RJ-45 等一系列 I/O，支持 vPro。

MINISFORUM MS-01 SE 无存储器 (0 +0) 配置当前到手价 375 美元（IT之家注：现汇率约合 2,521 元人民币），32GB + 1TB 配置到手价 775 美元（现汇率约合 5,210 元人民币）。

作为对比，MS-01 的 i5-12600H 款 0 +0 配置到手价 439 美元（现汇率约合 2,951 元人民币），32GB + 1TB 配置到手价 959 美元（现汇率约合 6,447 元人民币）。