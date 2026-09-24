R 星官宣 400 美元《GTA6》收藏礼盒：含手办、太阳镜、海报等周边，无游戏本体

IT之家 9 月 24 日消息，Rockstar 今日在官网上架《GTA6：欢乐之州-罪恶都市合集》收藏礼盒，售价 400 美元（IT之家注：现汇率约合 2,689 元人民币）。
该礼盒现已开启预购，限量发售，内含手办、帽子、太阳镜、海报等多种周边，但唯独就是没有《侠盗猎车手 VI》游戏本体。
据官方介绍，该收藏礼盒包含以下物品：
鳄鱼麦加手办
正在享用烟卷和一杯火烈鸟血红马天尼的麦加手办，附有可以拧开的底座，可用于藏储您的珍藏之物。
Oakley Frogskins 太阳镜
用一副哑光黑色 Oakley® Frogskins™太阳镜挡住雷奥奈达的烈日，配备 Prizm Sapphire 镜片，带有罪恶城粉 GTAVI 徽标。
雷奥奈达礁岛群斜挎包
用这款防撕裂斜挎包带上您的必需品，包含黑色与粉色图案衬里、刺绣贴片以及一个定制凹印 YKK 拉链头。
New Era 9FORTY 卡扣棒球帽
头戴 New Era 9FORTY A-Frame 卡扣棒球帽，穿出本地人风采。帽子上有雷奥奈达罪恶城装饰、刺绣和贴花。
鳄鱼麦加磁吸镜
用这面电镀粉色玻璃镜反思您的人生选择。可以用作托盘，也可使用背后的两片磁铁进行悬挂，当作艺术品。
海牛胖墩小酒杯
拿起小酒杯一口闷。杯体前部印有海牛胖墩图案，杯底则有激光蚀刻 Rockstar Games 徽标。
罪恶城收藏版搅拌勺
用饰有罪恶城珐琅徽标凹印压花的装饰品勺搅出一片天，勺子末端带有 Rockstar Games 徽标。
罪恶城剃刀钥匙链
携带金属剃刀钥匙链，时刻保持锋利。钥匙链上饰有 GTAVI 和罪恶城徽标凸印压花。
金属盒中的雷奥奈达礁岛群珐琅徽章
用定制金属盒中的九个珐琅徽章展现罪恶城风情。
袋子中的雷奥奈达礁岛群贴纸包
在笔记本电脑、水杯或者其它任何您能想到的地方贴出一小片雷奥奈达风情。袋子中装有九张揭开即贴的乙烯基贴纸。
带有雷奥奈达地图的双面纪念品海报
雷奥奈达罪恶城插画海报，正面绘有雷奥奈达热门电视剧《鳄鱼麦加》中的角色，背面是雷奥奈达完整地图。用它规划一次公路旅行，前往快活之州的各个角落。