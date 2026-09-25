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长安启源 Q06 上市 24 小时累计订单突破 3.5 万台，限时权益价 13.59 万元起

2026/9/25 6:47:37 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 9 月 25 日消息，长安汽车昨晚宣布，长安启源 Q06 上市 24 小时，累计订单突破 35000 台

据IT之家此前报道，长安启源 Q06 于 9 月 23 日上市，提供纯电与增程两种动力选择，官方指导价 13.99-16.99 万元。

  • 602 越享型：官方指导价 13.99 万元，上市权益价 13.59 万元

  • 602 智享型：官方指导价 14.99 万元，上市权益价 14.59 万元

  • 700 智享型：官方指导价 15.99 万元，上市权益价 15.59 万元

  • 700 智尊型：官方指导价 16.99 万元，上市权益价 16.59 万元

  • 1600 双电机智享型：官方指导价 15.19 万元，上市权益价 14.79 万元

  • 670 双电机智享型：天猫甄选价 16.99 万元，限时权益价 16.59 万元

车身尺寸方面，启源 Q06 长宽高分别为 4837mm、1970mm、1670mm，轴距达到 2940mm。

智能驾驶方面，启源 Q06 车顶搭载激光雷达，将首搭长安天枢领航 Ultra，具备端到端城市领航能力。

据长安汽车介绍，天枢领航是首个由央企自研的智能驾驶辅助解决方案，全系搭载激光雷达并采用端到端技术，分为 Pro、Max、Ultra、Ultimate 四个梯度。

新车搭载长安天枢座舱 2.0，配备双 TC399 芯片，搭载天枢智能体“小安”。其车内配备大尺寸悬浮式中控屏、全液晶仪表、大尺寸 HUD 以及三辐式多功能方向盘。

此外，新车还搭载 15.6 英寸后排娱乐屏、后排小桌板、后排电动遮阳帘、后排隐私玻璃、副驾驶零重力座椅及车载冰箱，全车座椅均配备通风、加热及按摩功能。

动力方面，增程版车型综合续航可达 1600 公里。纯电车型提供单电机及双电机四驱两种选择，单电机版电机功率分别为 225 千瓦和 245 千瓦，双电机版综合功率 330 千瓦，百公里加速 4.8 秒，并配备双电机扭矩矢量控制技术。

新车基于 800V 碳化硅高压平台打造，支持 6C 闪充，电量从 30% 充至 80% 仅需 9 分钟。底盘方面，启源 Q06 搭载全铝前双叉臂加后五连杆悬架。

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关键词：长安启源 Q06

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