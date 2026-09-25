长安启源 Q06 上市 24 小时累计订单突破 3.5 万台，限时权益价 13.59 万元起

IT之家 9 月 25 日消息，长安汽车昨晚宣布，长安启源 Q06 上市 24 小时，累计订单突破 35000 台。

据IT之家此前报道，长安启源 Q06 于 9 月 23 日上市，提供纯电与增程两种动力选择，官方指导价 13.99-16.99 万元。

602 越享型：官方指导价 13.99 万元，上市权益价 13.59 万元

602 智享型：官方指导价 14.99 万元，上市权益价 14.59 万元

700 智享型：官方指导价 15.99 万元，上市权益价 15.59 万元

700 智尊型：官方指导价 16.99 万元，上市权益价 16.59 万元

1600 双电机智享型：官方指导价 15.19 万元，上市权益价 14.79 万元

670 双电机智享型：天猫甄选价 16.99 万元，限时权益价 16.59 万元

车身尺寸方面，启源 Q06 长宽高分别为 4837mm、1970mm、1670mm，轴距达到 2940mm。

智能驾驶方面，启源 Q06 车顶搭载激光雷达，将首搭长安天枢领航 Ultra，具备端到端城市领航能力。

据长安汽车介绍，天枢领航是首个由央企自研的智能驾驶辅助解决方案，全系搭载激光雷达并采用端到端技术，分为 Pro、Max、Ultra、Ultimate 四个梯度。

新车搭载长安天枢座舱 2.0，配备双 TC399 芯片，搭载天枢智能体“小安”。其车内配备大尺寸悬浮式中控屏、全液晶仪表、大尺寸 HUD 以及三辐式多功能方向盘。

此外，新车还搭载 15.6 英寸后排娱乐屏、后排小桌板、后排电动遮阳帘、后排隐私玻璃、副驾驶零重力座椅及车载冰箱，全车座椅均配备通风、加热及按摩功能。

动力方面，增程版车型综合续航可达 1600 公里。纯电车型提供单电机及双电机四驱两种选择，单电机版电机功率分别为 225 千瓦和 245 千瓦，双电机版综合功率 330 千瓦，百公里加速 4.8 秒，并配备双电机扭矩矢量控制技术。

新车基于 800V 碳化硅高压平台打造，支持 6C 闪充，电量从 30% 充至 80% 仅需 9 分钟。底盘方面，启源 Q06 搭载全铝前双叉臂加后五连杆悬架。