时隔七年重映：漫威《复仇者联盟 4》加码臻享版今日上映，新增 4 分钟《复联 5》前瞻

IT之家 9 月 25 日消息，漫威《复仇者联盟 4：终局之战》（加码臻享版）于 9 月 25 日起正式登陆全国影院。

此次重映版本总片长 185 分钟，较 2019 年原版的 181 分钟多出约 4 分钟全新内容，覆盖 IMAX、杜比影院、CINITY、中国巨幕等高规格影厅制式，同时提供 2D 与 3D 版本选择。

新增片段包含此前从未公开的特别画面，并附有《复仇者联盟 5》的独家前瞻内容，衔接该片 12 月的上映计划。据漫威影业官微披露，重映版还包含一段专为本次放映制作的隐藏片尾。

IT之家注：IMAX 版与迪士尼新设立的 Infinity Vision 巨幕格式将独家收录定制片头及加长片段，普通影厅版本不含上述独家内容。

本次重映是《复仇者联盟 4：终局之战》自 2019 年首映后，时隔七年再次登陆内地院线。该片 2019 年在中国内地收获 42.73 亿元票房，位列当时进口片影史第一。

市场表现方面，重映零点场排映 4518 场，以 638 万元票房位列当日第二，上座率达 12.5%，表现优于《蚁人 3》《死侍与金刚狼》等近年漫威作品的首轮零点场。

9 月 25 日首日预排片占比 18%，当日预售票房超过 1700 万元，灯塔专业版预测首日全天票房可能超过 4300 万元。截至IT之家发稿，该片以超过 1762 万元的综合票房领跑 2026 年中秋档。

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