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微软正淡化 Copilot+ PC 品牌，2026 新款 Surface 已弃用

2026/9/25 9:31:56 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 25 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（9 月 24 日）发布博文，报道称微软公司正淡化 Copilot+ PC（国内称 Windows 11 AI+ PC）品牌，2026 年推出的新款 Surface PC 已不再使用该标签。

IT之家援引博文介绍，微软于 2024 年携手高通公司，推出 Windows 硬件新类别“Copilot+ PC”，为 AI 优先计算机设定基准，并配有专属的 Copilot 按键。

不过该产品发布后遇安全研究人员强烈质疑，核心功能 Recall 被发现存在严重安全隐患。微软被迫推迟 Recall 上线，导致首批设备缺乏主打 AI 体验，品牌声誉受损。

过去两年间，越来越多 OEM 厂商在营销材料与产品名称中弃用“Copilot+ PC”标识。微软自身也逐步停止提及该品牌，2026 年新款 Surface PC 已不再标注 Copilot+ PC 名称。

微软 Surface 副总裁 Brett Ostrum 确认，新款 Surface 设备虽不称 Copilot+ PC，但仍符合此前设定的全部硬件标准。

高通计算高级副总裁 Kedar Kondap 表示，该品牌初衷是定义特定设备类别，如今可能不再使用该术语。

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关键词：CopilotAI

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