安卓应用商店 F-Droid 2.0 发布：10 年来最大重构，简化安装、改善搜索、升级界面

IT之家 9 月 25 日消息，安卓应用商店 F-Droid 昨日（9 月 24 日）宣布迈入 2.0 版本，完成十年来最大规模应用重构，全面升级界面、搜索与安装体验。

界面上，新版保留 F-Droid 经典交互逻辑时，整合 Material Design 规范，主导航简化为“发现”“搜索”“我的应用”三大核心模块，设置与 Nearby Swap 功能移至顶部栏，不再占用主导航空间。

应用发现机制方面，IT之家援引博文介绍，新版“发现”页面突出显示新增与最近更新应用，并展示下载量最高应用列表。分类系统扩展至 17 种游戏类型，引入“meta 分类”概念，帮助用户快速定位目标应用。

搜索功能方面，新版支持应用描述、分类及多语言内容检索，特别优化中文、日文、韩文搜索体验。系统记录最近查询历史，支持快速返回先前搜索。筛选器支持多条件组合，例如按设备兼容性、反功能标签过滤应用。

安装体验方面，新版借助欧盟《数字市场法案》（DMA）推动的 Android 新 API，让 F-Droid 2.0 实现统一安装器，支持预批准流程，用户确认后即可自动完成安装，无需等待下载结束。

技术架构方面，代码库采用 Kotlin 与 Jetpack Compose 重写，降低新贡献者参与门槛。Android 6 停止支持，最低系统要求提升至安卓 7。旧版 F-Droid 仍可在旧系统上继续使用。