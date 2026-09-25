特斯拉 Semi 电动卡车开始大规模生产，工厂年产能 5 万辆

IT之家 9 月 25 日消息，特斯拉在内华达州斯帕克斯市为量产电动卡车 Semi 的工厂举行投产仪式，并宣布 Semi 电动卡车开始大规模生产。

据介绍，为 Semi 打造的首座工厂年产能 50,000 辆，占地面积 180 万平方英尺（IT之家注：约 16.7 万平方米），所有版本（标准版、长续航版、欧规版）共线生产。

官方表示，Semi 工厂创下了多项首次：

行业首款采用粉末涂装工艺的 8 级重卡；

整车制造领域承重上限最高的空中单轨输送系统，可承载挂运 39 套完整组装的白车身；

截至目前，特斯拉自动化程度最高的电池产线之一。

据介绍，该工厂涵盖了冲压件、电池、驱动桥、高压配电系统、冷却模块及座椅的全面生产。实现原料进厂，成车下线。

官方还表示，特斯拉 Semi 电动卡车开起来像一辆特斯拉，配备隔音玻璃、搭配电动升降车窗，车内空间宽敞且支持站立行走，具备传统柴油卡车无法企及的开阔视野。

为了减轻驾驶员的负担，特斯拉实现了部分出车前检查的自动化，并在检查完成后自动生成电子日志。

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