特斯拉 Semi 电动卡车开始大规模生产，工厂年产能 5 万辆

IT之家 9 月 25 日消息，特斯拉在内华达州斯帕克斯市为量产电动卡车 Semi 的工厂举行投产仪式，并宣布 Semi 电动卡车开始大规模生产。
据介绍，为 Semi 打造的首座工厂年产能 50,000 辆，占地面积 180 万平方英尺（IT之家注：约 16.7 万平方米），所有版本（标准版、长续航版、欧规版）共线生产。
官方表示，Semi 工厂创下了多项首次：
行业首款采用粉末涂装工艺的 8 级重卡；
整车制造领域承重上限最高的空中单轨输送系统，可承载挂运 39 套完整组装的白车身；
截至目前，特斯拉自动化程度最高的电池产线之一。
据介绍，该工厂涵盖了冲压件、电池、驱动桥、高压配电系统、冷却模块及座椅的全面生产。实现原料进厂，成车下线。
官方还表示，特斯拉 Semi 电动卡车开起来像一辆特斯拉，配备隔音玻璃、搭配电动升降车窗，车内空间宽敞且支持站立行走，具备传统柴油卡车无法企及的开阔视野。
为了减轻驾驶员的负担，特斯拉实现了部分出车前检查的自动化，并在检查完成后自动生成电子日志。
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特斯拉 Semi 最早于 2017 年 11 月由马斯克发布，原计划 2019 年投产，后受全球供应链短缺和新冠疫情等因素影响多次推迟。2022 年 12 月 1 日，特斯拉在内华达超级工厂向百事可乐交付了首批 Semi 电动卡车。
特斯拉 Semi 标准续航版满载（37 吨）续航约 523 公里（325 英里），售价 26 万美元；长续航版续航约 805 公里（500 英里），售价 29 万美元。
两款车型均搭载后轴三电机驱动系统，最大功率 800kW（约 1072 马力），基于 4680 电池电芯打造，支持 1.2 兆瓦 Megacharger 超快充，30 分钟可补能约 60%。
特斯拉于 2026 年 9 月在欧洲推出 Semi 电动半挂卡车，欧洲客户交付工作定于 2027 年启动。欧规版在满载 40 吨工况下续航可达 550 公里（约 342 英里），预估能耗为每公里 1 千瓦时，规格与美国在售的标准续航版 Semi 一致。