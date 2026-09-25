央视披露非正规火车票抢票工具四大套路：“极速加速”不提速、“余票监控”不靠谱、“免费候补”收费卖

IT之家 9 月 25 日消息，据央视新闻昨日报道，铁路 12306 是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未与任何第三方平台机构开展合作。中国互联网协会 12321 受理中心发布安全提醒，提示旅客购票注意避坑。

铁科院电子所数智客运研究室副研究员张智表示，部分社交短视频平台发布“高铁不会告诉你的灰色操作”“员工内部票隐藏入口”等内容，看似吸引人，实际上是以虚假宣传的方式推广第三方抢票平台。

据介绍，第三方抢票软件兜售的“免费换座”“一键换座”，实际是将铁路提供的改签功能进行包装，诱导消费者在不完全明白的情况下用掉一次改签权益，导致行程变化后无法再次改签或需支付额外退票手续费。

套路一是“抢票”实为官网候补。部分平台宣传“双通道抢票”，声称候补购票加余票监控成功率更高。但根据 12306 规则，存在候补订单时，不会出现可直接购买的余票。

套路二是“极速加速”不提速。车票售罄后，第三方平台仍提供 10 到 50 元不等的加速包，对应 200M 至 1000M 带宽，声称速度更快、成功率更高。事实上已无票可售，平台也未实施抢票行为，无法达到加速效果。

套路三是“余票监控”不靠谱。第三方平台仅能刷取 12306 页面更新的公开信息，不能提前获取或锁定票源，也无法监控发放至候补队列的余票。所谓实时监控和有票立即秒杀，根本达不到其宣称效果。

套路四是“候补”免费变收费。第三方平台销售的“全能抢票”收费 27 到 58 元不等，“专人抢票”收费 10 到 50 元不等。消费者付费后，平台才为用户开启候补购票，实际是把 12306 免费候补包装成收费服务。

IT之家注：候补购票是铁路 12306 推出的免费官方服务，车票售罄后旅客可提交候补订单，系统按订单生效时间顺序自动兑现车票。

央视指出，上述平台以“更快抢到票”“成功率更高”等误导性宣传，诱导消费者支付额外费用，增加出行成本。12321 受理中心提醒旅客购票注意避坑。