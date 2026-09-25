【IT之家开箱】小米 Watch S5 41mm 智能手表图赏：莹白陶瓷表圈 + 24 道精雕表冠，主打精致佩戴

IT之家 9 月 25 日消息，在 9 月 23 日晚间举行的小米秋季新品发布会上，小米 Watch S5 41mm 智能手表正式发布，首发搭载表端澎湃 OS 4，并升级了表端微信 App，售价 1299 元起。

小米 Watch S5 41mm 提供氟橡胶表带款和真皮表带款，售价分别为 1299 元和 1499 元。

作为小尺寸版本，小米 Watch S5 41mm 延续了经典腕表设计，机身重量轻至 36g，厚度约 0.99cm，整体尺寸更加轻巧，佩戴时也更贴合手腕。

此次IT之家实拍的为小米 Watch S5 41mm 真皮表带款，搭配全新的「陶瓷白」配色，表圈采用莹白陶瓷材质，搭配钻石型表冠。表冠经过 24 道精雕棱面处理，在不同角度下能够呈现出细腻的光泽变化。

白色陶瓷表圈与金属机身组合在一起，整体视觉更加简洁。陶瓷材质本身也带来了相对温润的触感，握持和佩戴时都能感受到与常见金属表圈不同的质感。

除了陶瓷白之外，小米 Watch S5 41mm 还提供「海盐蓝」和「薄荷绿」两种配色。

在尺寸控制上，小米 Watch S5 41mm 重量约 36g（仅机身），厚度约 0.99cm。相比体积更大的智能手表，小尺寸表身能够减少手腕上的负担，也更适合日常长时间佩戴。

功能方面，小米 Watch S5 41mm 首发搭载表端澎湃 OS 4，并加入萌宠表盘。萌宠能够联动时间、天气等信息，也可以感知压力变化，点击屏幕后还可切换不同动态效果。

健康功能方面，新表加入女性生理周期监测，并通过三颗腕温传感器进行相关数据采集，用于预测生理周期；同时结合身体周期变化提供运动强度建议。

围绕日常健康管理，小米 Watch S5 41mm 还支持饮食热量管理，会结合运动消耗计算热量缺口，并提供相关数据参考；此外还加入双波段紫外线监测功能，可用于查看当前紫外线强度。

除了运动健康，小米 Watch S5 41mm 也进一步加强了与小米生态设备之间的联动。

发布会上，小米介绍称，新表可以与小米汽车进行联动，并新增主动提醒功能；连接小米智能门锁后，还可以在手表端查看门锁摄像头画面。

表端微信 App 也进行了升级，支持语音转文字等功能。与此同时，手表内置表端超级小爱，可用于百科问答以及语音操控等操作。

续航方面，小米官方表示，小米 Watch S5 41mm 最长可达 14 天。

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