鸿蒙智行问界新 M8 内饰揭晓，新增「沙砾棕」与「澜月白」配色

IT之家 9 月 25 日消息，鸿蒙智行问界汽车官方刚刚正式公开了新 M8 旗舰 SUV 的内饰外观，新车带来了「天幕青」和「苍戎绿」两款全新车色，以及全新的「沙砾棕」与「澜月白」内饰颜色。

这款新车已通过工信部申报，其车身尺寸 5190×1999×1795mm，轴距 3105mm。轮胎可选 255/50R20、265/45R21、275/50R20、285/45R21 四种规格，用户可按需选装不同样式轮辋、侧脚踏板以及 ETC 车载设备。

外观方面，前脸配备横向贯穿式细长灯带，下方搭配封闭式网状格栅，格栅外围辅以镀铬饰条装饰；车顶前端搭载激光雷达硬件，支撑高阶智驾功能。车尾配备贯穿式尾灯，灯组上方放置品牌标识，尾门左侧标注赛力斯字样，右侧为问界 M8 车型铭牌。车身用纯黑车漆，多处位置配有镀铬饰件，营造豪华质感。

动力方面，新车提供增程版与纯电版两种动力形式。纯电版本搭载华为数字能源提供的前后双电机，前电机额定 62kW、峰值 160kW；后电机额定 73kW、峰值 227kW。电池可选 120.04329kWh、97.644kWh 两种规格，纯电续航覆盖 675km、708km、800km、830km。

增程版本搭载重庆小康动力有限公司生产的 HG15T 型号 1.5T 发动机，排量 1496mL，发动机最大功率 118kW，满足国六排放标准，WLTC 工况油耗 0.50L/100km。采用前后双电机驱动，前电机额定功率 40kW、峰值 170kW；后电机额定 73kW、峰值 227kW，最高车速 200km/h。电池提供 75.408kWh、56.036kWh 两种容量，对应纯电续航 256km、358km、365km。

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