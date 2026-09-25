鸿蒙智行国庆 OTA 推送：智界、享界、尊界、尚界同步升级

IT之家 9 月 25 日消息，鸿蒙智行官方今日发布了国庆 OTA 升级公告，自 9 月 25 日至 10 月中旬陆续向智界、享界、尊界、尚界四大品牌推送。

本次升级覆盖智界 V9/R7/S7 系列、享界 S9/S9T 系列、尊界 S800 系列以及尚界 Z7/Z7T/H5 系列，部分车型已开始接收推送。

辅助驾驶方面，多个品牌新增充电站分时电价显示功能，用户可查看不同时段电价以规划充电时间。导航中新增按“沿途、周边、目的地”分类搜索途经点，支持充电桩、洗车、维修站、卫生间、服务区、餐饮等品类，并支持联想搜索，不再依赖精准关键词。

途经点编辑功能同步升级，用户可在全览页面或详情页跳转至沿途搜页面进行二次修改。智界与享界还支持将园区内楼栋、餐饮店设为途经点，系统自动规划周边临停。

充电体验方面，智界新增同园区导航至充电车位功能，并优化充电车位闲忙信息与充电站收费信息显示。高速服务区卡片新增充电站品牌及对应充电桩数量展示。中控转向灯激活影像新增一档至三档尺寸调节，二档、三档分别为一档的 1.2 倍与 1.4 倍。

组队出行功能在智界、享界、尊界、尚界同步升级至 2.0 版本，支持全员实时语音对讲，优化入队及队伍切换流程，并配备视图缩放与位置全览。智界 R7 部分车型与尚界 H5 Pro 新增领航者勋章，使用 ADS 可解锁专属电子勋章。

享界新增手势泊出功能，用户在车辆前方 2 至 4 米范围内正对车头静止站立 2 秒后挥手两次即可激活，适用于垂直车位和斜列车位。尚界 Z7/Z7T 新增防误打方向盘功能，在 NCA / LCC 开启且车速 60 公里每小时以上时，系统检测到驾驶员注意力不集中会自动提升方向盘接管力矩。

尊界 S800 新增 ARHUD 简洁模式、铺地引导线动态虚实遮挡功能，并将红绿灯倒计时开关调整至 HUD 设置项。尚界 Z7/Z7T 新增转向时 HUD 边缘告警光晕，打转向灯后若侧后方触发告警，影像边框呈现红色光晕。

鸿蒙座舱方面，智界 V9 Ultra / Ultra+ 新增二排座椅会客模式、观景模式与迎宾模式，支持座椅旋转 180 度、90 度和 45 度。露营模式新增睡眠空间，二排座椅放倒或旋转 180 度并将三排靠背放倒后可形成二三排成床。二排座椅按摩新增五种模式及快中慢三档速度调节。

智界 V9 全系新增调音魔方，支持混音台、均衡器、混响效果、通道延时和通道增益 5 大功能，200 余项参数可调。侧滑门提示音新增经典、科技、风铃三种音效。车外隔空开启后排车门支持手势控制二排侧滑门。萌宠交互功能支持点击交互、跨屏运动与空间手势交互。美团智能体与小雅智能体同步上线。

享界新增车外喊话功能，无需开窗即可与车外单向交流，车速超过 20 公里每小时自动关闭。车外扬声器支持将车内媒体音频投至车外播放，提供车外播放与内外同播两种模式。超级桌面新增空间音频与车机壁纸设置功能。

尚界 Z7/Z7T 新增车外语音控制前后备箱、语音控制调光天幕、随动屏语音随动功能。尚界全系支持通过方向盘滚轮控制超级桌面 VOIP 通话，微信、飞书、钉钉来电可通过右滚轮接听、挂断与调音量。

其他升级方面，智界 R7/S7 与享界全系新增汽水音乐（HIMA 版）应用。四个品牌均支持自定义调节哨兵存储空间，可在存储卡总容量 4% 至 42% 范围内自由分配。行车记录仪优化录像帧处理策略，自动剔除长曝光模糊帧。无麦 K 歌仪表歌词显示由一行升级为两行。