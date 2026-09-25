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鸿蒙智行问界国庆版本 OTA 升级内容公布：新增充电站分时电价显示等功能

2026/9/25 14:55:18 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 9 月 25 日消息，AITO 汽车今日公布了问界国庆版本 OTA 升级内容，9 月 24 日晚问界各车型已陆续启动本次 OTA 升级。

IT之家附本次更新内容如下：

华为乾崑智驾 ADS 5

  • 新增中控屏转向灯激活影像支持大小设置功能

图片

  • 新增支持在导航中按“沿途、周边、目的地”分类搜索功能

  • 新增可编辑已添加的途经点功能

  • 新增充电站分时电价显示功能

  • 新增百度地图

  • 优化组队出行体验，支持实时对讲等功能

  • 优化沿途搜功能，支持联想搜索

  • 优化高速服务区卡片信息，显示充电站品牌及对应充电桩数量

  • 优化高德地图道路提示，信息更丰富

鸿蒙座舱

  • 新增调音魔方功能

  • 新增语音安全急停功能

  • 新增超级桌面设置车机壁纸功能

  • 新增超级桌面空间音频功能

  • 新增 ARHUD“萌宠-华华”箭头主题

  • 新增 HUD 转向影像盲区告警光晕功能

  • 新增金秋画卷、花好月圆、开门见喜迎宾灯效功能

  • 新增迎宾灯效自定义功能

  • 新增鸿运当头、福禄双全、福字临门、恭喜发财情景灯语功能

  • 新增雨雾天气灯光照明增强功能

  • 新增 Wi-Fi 热点功能

  • 新增 DLNA 投屏功能

  • 新增 iPhone 手机镜像投屏功能

  • 新增车外喊话功能

  • 新增车外扬声器播放车内音频功能

更多升级体验

  • 新增哨兵存储容量划分功能

  • 新增车内高温保护功能

  • 一键备车新增选择法定工作日功能

  • 一键备车新增座椅加热 / 通风挡位设置功能

  • 一键备车新增车辆后视镜和后挡风玻璃加热功能

  • 智慧场景新增橱窗灯、后排娱乐屏、声音环绕模式等能力

  • 智慧场景新增一键副驾置物位功能

  • 新增汽水音乐（HIMA）

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关键词：问界汽车鸿蒙智行

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