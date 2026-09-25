鸿蒙智行问界国庆版本 OTA 升级内容公布：新增充电站分时电价显示等功能

IT之家 9 月 25 日消息，AITO 汽车今日公布了问界国庆版本 OTA 升级内容，9 月 24 日晚问界各车型已陆续启动本次 OTA 升级。
IT之家附本次更新内容如下：
华为乾崑智驾 ADS 5
新增中控屏转向灯激活影像支持大小设置功能
新增支持在导航中按“沿途、周边、目的地”分类搜索功能
新增可编辑已添加的途经点功能
新增充电站分时电价显示功能
新增百度地图
优化组队出行体验，支持实时对讲等功能
优化沿途搜功能，支持联想搜索
优化高速服务区卡片信息，显示充电站品牌及对应充电桩数量
优化高德地图道路提示，信息更丰富
鸿蒙座舱
新增调音魔方功能
新增语音安全急停功能
新增超级桌面设置车机壁纸功能
新增超级桌面空间音频功能
新增 ARHUD“萌宠-华华”箭头主题
新增 HUD 转向影像盲区告警光晕功能
新增金秋画卷、花好月圆、开门见喜迎宾灯效功能
新增迎宾灯效自定义功能
新增鸿运当头、福禄双全、福字临门、恭喜发财情景灯语功能
新增雨雾天气灯光照明增强功能
新增 Wi-Fi 热点功能
新增 DLNA 投屏功能
新增 iPhone 手机镜像投屏功能
新增车外喊话功能
新增车外扬声器播放车内音频功能
更多升级体验
新增哨兵存储容量划分功能
新增车内高温保护功能
一键备车新增选择法定工作日功能
一键备车新增座椅加热 / 通风挡位设置功能
一键备车新增车辆后视镜和后挡风玻璃加热功能
智慧场景新增橱窗灯、后排娱乐屏、声音环绕模式等能力
智慧场景新增一键副驾置物位功能
新增汽水音乐（HIMA）