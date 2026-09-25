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苹果公布全产品线端侧 AI 能力矩阵：iPhone 18 Pro 等最高跑 140 亿参数激活模型

2026/9/25 15:57:50 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 25 日消息，@aaronp613 今天（9 月 25 日）在 X 平台发布推文，报道称 Jamf 用户大会（JNUC）中，苹果公司公布一张端侧 AI 推理能力对比图表，展示从 iPhoneiPad 到 Mac Studio 集群完整硬件梯队的本地 AI 上限。

JNUC 是 Jamf 每年举办的全球用户大会，汇聚 Apple IT 管理员、行业领袖和技术爱好者，分享设备管理、安全、自动化等方面的最新技术与实践。

在今年 JNUC 活动中，苹果公司在其“IT 行业最新动态”环节展示了诸多合作内容，在聚焦 AI 端侧的演讲中展示了图片，IT之家梳理相关信息如下：

产品最大统一内存内存带宽可承载最大激活参数设备定位 / 适用场景
iPhone / iPad16 GB76 GB/s最高 140 亿轻量端侧 AI：Siri、文字润色、图片处理等日常任务
MacBook Air32 GB153 GB/s最高 350 亿便携轻薄本：中等 AI 负载，移动办公场景
Mac mini64 GB307 GB/s最高 700 亿桌面入门：更强本地模型，隐私敏感任务
MacBook Pro128 GB614 GB/s最高 1,200 亿专业级：大型模型、重度创作与开发
Mac Studio512 GB1.2 TB/s最高 4,800 亿工作站：高强度 AI 推理、影视 / 科研算力
Mac Studio 集群2 TB1.2 TB/s最高 1.6 万亿集群级：超大模型本地训练与推理

苹果这套方案依托统一内存架构，是实现设备端大模型推理的核心。内存容量、带宽直接决定硬件可加载模型的参数量，设备定位越高，本地 AI 能力越强。

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