苹果公布全产品线端侧 AI 能力矩阵：iPhone 18 Pro 等最高跑 140 亿参数激活模型

IT之家 9 月 25 日消息，@aaronp613 今天（9 月 25 日）在 X 平台发布推文，报道称 Jamf 用户大会（JNUC）中，苹果公司公布一张端侧 AI 推理能力对比图表，展示从 iPhone、iPad 到 Mac Studio 集群完整硬件梯队的本地 AI 上限。
JNUC 是 Jamf 每年举办的全球用户大会，汇聚 Apple IT 管理员、行业领袖和技术爱好者，分享设备管理、安全、自动化等方面的最新技术与实践。
在今年 JNUC 活动中，苹果公司在其“IT 行业最新动态”环节展示了诸多合作内容，在聚焦 AI 端侧的演讲中展示了图片，IT之家梳理相关信息如下：
|产品
|最大统一内存
|内存带宽
|可承载最大激活参数
|设备定位 / 适用场景
|iPhone / iPad
|16 GB
|76 GB/s
|最高 140 亿
|轻量端侧 AI：Siri、文字润色、图片处理等日常任务
|MacBook Air
|32 GB
|153 GB/s
|最高 350 亿
|便携轻薄本：中等 AI 负载，移动办公场景
|Mac mini
|64 GB
|307 GB/s
|最高 700 亿
|桌面入门：更强本地模型，隐私敏感任务
|MacBook Pro
|128 GB
|614 GB/s
|最高 1,200 亿
|专业级：大型模型、重度创作与开发
|Mac Studio
|512 GB
|1.2 TB/s
|最高 4,800 亿
|工作站：高强度 AI 推理、影视 / 科研算力
|Mac Studio 集群
|2 TB
|1.2 TB/s
|最高 1.6 万亿
|集群级：超大模型本地训练与推理
苹果这套方案依托统一内存架构，是实现设备端大模型推理的核心。内存容量、带宽直接决定硬件可加载模型的参数量，设备定位越高，本地 AI 能力越强。