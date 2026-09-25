小米互联上架苹果 Apple Watch 应用商店，实现通知流转、健康数据同步等

IT之家 9 月 25 日消息，小米互联现已正式上架苹果 Apple Watch 应用商店，让 Apple Watch 与小米手机配对，实现通知流转、健康数据同步及响铃查找等跨端协同。

通过小米互联，用户可以将小米手机的来电、短信、应用消息以及超级岛实时活动同步到 Apple Watch，抬腕即可查看与接听；Apple Watch 记录的步数、心率、卡路里、睡眠、运动时长等健康数据，可同步至小米运动健康；当设备不在身边时，还可通过响铃快速查找手机或手表。

使用小米互联，需要小米手机升级到小米澎湃 OS 4.0.1 或更高版本系统。支持的 Apple Watch 机型包括 Apple Watch Series 6 或更新机型、Apple Watch SE2 或更新机型，以及 Apple Watch Ultra 系列机型，且需运行 watchOS 11 或更高版本。

IT之家注意到，在 9 月 23 日晚的小米秋季新品发布会上，小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰宣布，小米 18 Pro 系列手机与苹果生态互联迎来升级。新增支持 Apple Watch 互联，电话、通知可随时接收，还能同步和查看运动健康数据。