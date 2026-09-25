Shift Up CEO 金亨泰：《剑星》曾濒临绝境，一度只发得起三个月工资

IT之家 9 月 25 日消息，Shift Up CEO 金亨泰回顾了《剑星》开发期间经历的困境。当时不仅有投资者怀疑游戏能否收回成本，公司用于发放员工薪资的资金也在迅速减少。

当地时间 20 日，金亨泰接受韩国游戏媒体 Inven 采访时坦言：“开发《剑星》期间，公司一度只剩下大约三个月的工资可以发。”

金亨泰解释称，为了给《剑星》筹集开发资金，公司曾接触多名投资者，却屡次被告知项目风险太高。许多人质问 Shift Up，既然“明摆着无法收回成本”，为什么还要开发这款游戏。还有人告诉金亨泰，如果 Shift Up 改做其他项目，公司的估值反而会更高。

金亨泰自己当时也动摇过：“有些时候，我会怀疑，在韩国开发这样的游戏究竟是不是正确的选择。不过，我们最后还是想办法坚持到了开发完成，是用户的选择证明，我们当初选择的道路没有错。”

最终，《剑星》为金亨泰和 Shift Up 带来了相当可观的成功。主机版确切销量暂未公布，其中 PS5 版预估售出数百万份；此后登陆 PC 时同样创下销售纪录，仅用三天便突破 100 万份。

据IT之家了解，目前 Shift Up 正在开发续作《剑星：血雨》，目前尚未公布发售日期。