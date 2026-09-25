Counterpoint：2025-2030 年间，全球 200 美元以下智能手机年出货将减少超 2.3 亿部

IT之家 9 月 25 日消息，当地时间 24 日，Counterpoint Research 发布的最新《按价格区间划分的智能手机出货量预测》追踪报告预计，2025 年至 2030 年间，全球 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,343 元人民币）以下智能手机的年出货量将减少超过 2.3 亿部，降幅约 40%。

与此同时，全球智能手机整体市场会逐步恢复，到 2030 年末的出货规模将接近 2025 年水平。

价格段走势出现明显分化，根源在于 2026 年至 2027 年市场低迷带来的结构性冲击。内存和芯片组涨价、最低配置门槛提高，加上 OEM 厂商不再愿意为非战略性市场投入过多资源，都会显著减少入门级手机的供应。

一部分消费者会改买价格更高的机型，另一部分消费者则会延长现有手机的使用时间。二手手机也会分流部分需求，而在手机价格本就严重制约移动互联网普及的市场，首次购机人群增速也可能放缓。

到 2030 年，全球智能手机出货量预计恢复至约 12 亿部，只比 2025 年略低。200 美元以下机型的出货量预计仍将减少约 40%，200 美元及以上机型则预计增长约 26%。其中，入门级市场会贡献最大部分的降幅，因为这类产品的零部件成本在整机物料成本中占比更高，厂商自行消化成本上涨的余地也更小。

不同价格段到 2030 年的增长走势会明显不同。高端智能手机出货量预计保持约 7% 的复合年增长率，较高价格段和中端价格段则基本不增长。中端市场缺乏增长尤其关键。

报告指出，如果低价手机减少只是因为消费者普遍升级到更贵的产品，与入门级市场相邻的价格段本应快速扩张。但预测显示，实际变化同时包含消费者向更高价格段迁移、延后换机以及部分新机需求直接消失。因此，200 美元以下市场减少的出货量不会全部转移到更高价格段。

影响还会延伸到智能手机市场之外。报告称，在中低收入国家，手机价格仍是阻碍移动互联网普及的主要因素之一，低收入消费者受到的影响最大。200 美元以下手机市场萎缩，或减慢消费者从功能机和多人共用设备转向个人智能手机的速度，也会让运营商、政府和整个移动产业在扩大有效联网、内容和增值服务覆盖时面临更大困难。

中端智能手机出货量虽然预计总体持平，但战略地位会进一步上升。OEM 厂商会把更多新品、营销预算和渠道资源投向配置更高的大众市场机型。

中端产品也会越来越多地配备更大的内存和存储容量、5G 连接、更好的摄像头、更长的软件支持周期以及部分端侧 AI 功能，同时把价格维持在广大消费者能够接受的范围内。