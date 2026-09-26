苹果补发 tvOS 27 更新日志：Apple Music 新增 AutoMix，播客支持视频

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（9 月 25 日）发布博文，报道称苹果公司补发 tvOS 27（更新已于 9 月 14 日发布）更新日志，完整介绍了新版带来的诸多新功能 / 新特性。

在适配机型方面，苹果 tvOS 27 兼容 Apple TV 4K（第二代）以及后续机型，IT之家附上相关更新内容如下：

此次更新增强了 tvOS 上的 Apple Music、播客和 AirPlay 体验。此外，它还为更多内容添加了字幕，新增了屏蔽单个应用的功能，并修复了 Apple TV 4K 的错误，提供了安全更新。

Apple Music：

高解析度无损音频支持提供录音棚级别的聆听体验。

AutoMix 像 DJ 一样将一首歌过渡到下一首歌，通过时间拉伸和节拍匹配，提供连续的播放体验。

此次版本更新还包含其他功能和改进：