消息称特斯拉 Optimus V3 机器人量产遇阻：机械手组装困难、AI 能力仍待突破

IT之家 9 月 26 日消息，特斯拉正将公司未来押注于人工智能和机器人，但其从电动汽车向人形机器人转型的过程中，也开始面临一系列量产和人员方面的挑战。据外媒 The Information 报道，特斯拉最新一代 Optimus V3 人形机器人在机械手设计、生产线设备以及训练数据采集等方面均遇到困难。

目前，特斯拉已经将 Optimus 产量提升至每周数百台，但公司目标是在 2026 年底前将产能提升至每周超过 1000 台。

其中，机械手一直是人形机器人制造中的难点之一。为了实现类似人手的精细操作能力，Optimus 的手部和前臂包含超过 100 个小型零部件，其中包括大量螺丝。目前这些部件仍需要工人进行人工组装，增加了生产复杂度。

外媒称，特斯拉生产线上用于精确定位和组装零部件的设备也存在问题，生产线运行速度进一步提高后同样面临限制。部分新生产的机器人甚至需要在下线后立即进行人工修复。

同时，Optimus 的触觉传感器也被曝出可靠性问题。为此，特斯拉开发了一层类似手套的传感器组件，使其能够在出现故障时单独更换，而无需更换整只机器人手部。

在 AI 能力方面，Optimus 目前似乎也尚未达到真正通用机器人的要求。一名消息人士称，目前的 Optimus 仍需要针对特定任务进行编程，并在经过严格控制的环境中执行操作。这也反映出整个机器人行业面临的共同问题，即如何让机器人在现实世界中自主学习并完成种类繁多的人工操作。

同时，特斯拉此前曾要求得州和加州工厂的部分员工穿戴能够记录身体动作的特殊服装，在工作过程中采集训练数据。相应做法也引发了部分员工的不满。一些员工认为，自己正在帮助训练未来可能取代自身岗位的机器人。外媒称，特斯拉随后将相关数据采集工作转交给专门团队，并建立了相应的“训练中心”。

值得注意的是，特斯拉目前遇到的这些问题并非人形机器人行业独有，但公司还需要面对来自其他汽车制造商和专业机器人企业的竞争。同时，人形机器人能否真正形成成熟的商业模式，目前仍有待更多长期、稳定且具备成本效益的实际部署来验证。