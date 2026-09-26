华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会官宣定档 10 月 1 日

IT之家 9 月 26 日闪讯速报，华为官网显示，HUAWEI Mate 90 系列及全场景新品发布会正式官宣定档 10 月 1 日 14:30。
据IT之家此前报道，消息称华为 Mate 90 系列线下开始分货，四款机型的 SKU 也已曝光：
Mate 90 版：12+256GB/12+512GB/12+1TB，黑 / 白 / 粉 / 绿
Mate 90 Pro 版：12+256GB/12+512GB/16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 橙 / 绿
Mate 90 Pro Max 版：16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 金 / 绿 / 摄影套装
Mate 90 RS 版：16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 红
最新爆料显示，华为 Mate 90 系列手机将搭载最新麒麟旗舰处理器，延续星环设计，RS 是八边形，疑似调整为全系三摄 + 单潜望长焦方案。目前，麒麟 9050 Pro 处理器已正式发布，这枚处理器也是首款逻辑折叠 τ 芯片。据称，第一代 τ 芯片最佳性能设备还是得等华为 Mate 90 Pro Max。
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