首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙手机

华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会官宣定档 10 月 1 日

2026/9/26 9:51:24 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
评论：
感谢IT之家网友 pzvincentAlan_Plex飘落的四叶草晨曦Flit刘自信的眉毛槐生淇奥猫言喵语方世玉最亮的派大星ITIT野原小哀 的线索投递！

IT之家 9 月 26 日闪讯速报，华为官网显示，HUAWEI Mate 90 系列及全场景新品发布会正式官宣定档 10 月 1 日 14:30。

据IT之家此前报道，消息称华为 Mate 90 系列线下开始分货，四款机型的 SKU 也已曝光

  • Mate 90 版：12+256GB/12+512GB/12+1TB，黑 / 白 / 粉 / 绿

  • Mate 90 Pro 版：12+256GB/12+512GB/16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 橙 / 绿

  • Mate 90 Pro Max 版：16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 金 / 绿 / 摄影套装

  • Mate 90 RS 版：16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 红

最新爆料显示，华为 Mate 90 系列手机将搭载最新麒麟旗舰处理器，延续星环设计，RS 是八边形，疑似调整为全系三摄 + 单潜望长焦方案。目前，麒麟 9050 Pro 处理器已正式发布，这枚处理器也是首款逻辑折叠 τ 芯片。据称，第一代 τ 芯片最佳性能设备还是得等华为 Mate 90 Pro Max。

关于华为 Mate 90 系列新机的更多消息，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：华为华为 Mate 90麒麟 9050 ProMate 90

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知