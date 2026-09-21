消息称华为 Mate 90 系列线下开始分货，四款机型 SKU 曝光

IT之家 9 月 21 日消息，据博主 @数码闲聊站 今日爆料，华为 Mate 90 系列线下开始分货，并曝光了四款机型的 SKU。

Mate 90 版 ：12+256GB/12+512GB/12+1TB，黑 / 白 / 粉 / 绿

Mate 90 Pro 版 ：12+256GB/12+512GB/16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 橙 / 绿

Mate 90 Pro Max 版 ：16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 金 / 绿 / 摄影套装

Mate 90 RS 版：16+512GB/16+1TB，黑 / 白 / 红

IT之家注意到，今日早些时候，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会定档 9 月 28 日 14:30 举行。然而，官方暂未确认华为 Mate 90 系列新机是否会在本次发布会登场。

消息称华为 Mate 90 系列手机将搭载最新麒麟旗舰处理器，延续星环设计，RS 是八边形，疑似调整为全系三摄 + 单潜望长焦方案。目前，麒麟 9050 Pro 处理器已正式发布，这枚处理器也是首款逻辑折叠 τ 芯片。据称，第一代 τ 芯片最佳性能设备还是得等华为 Mate 90 Pro Max。

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