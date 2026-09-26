为工作而生的 AI：微软纳德拉称正将 Copilot 打造成全新工作操作系统

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（9 月 26 日）发布博文，报道称在微软发布 Copilot“超级应用”后，公司首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉（Satya Nadella）表示：“正在将 Copilot 打造成一个全新的工作操作系统”。

IT之家昨日报道，微软发布新版 Copilot“超级应用”，把聊天、编程和智能体三类 AI 能力集中到同一个界面中，定位是“为工作而生的 AI”。

纳德拉随后在其个人 X 账号上发布推文，表示：“我们正在将 Copilot 打造成一款全新的工作操作系统，它适用于所有模型、所有工作场景和所有任务。”

该媒体解读指出，微软曾于 2025 年宣布调整 Windows 11 系统定位，描述成“智能体系统”（Agent OS），这引发了 Windows 用户的强烈反对，迫使 Windows 负责人帕万 · 达武鲁里 (Pavan Davuluri) 限制评论。

微软近期还放开了对 Microslop 关键词的限制，对此该媒体解读认为，要么是微软已经不再在意负面舆论，要么就是认为 Copilot 已足够优秀，可以赢得自己的声誉，且从纳德拉等高管的表述来看，目前更倾向于后者。