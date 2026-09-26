罗巍晒荣耀 Magic9 Pro Max 手机增距镜中秋圆月拍摄样张，喊话“还有谁”

IT之家 9 月 26 日消息，荣耀首席影像工程师罗巍昨晚分享了 Magic9 Pro Max 手机使用增距镜拍摄的中秋圆月样张，并喊话“还有谁”。

IT之家附荣耀 Magic9 Pro Max 手机拍摄样张如下：

据IT之家此前报道，全新荣耀 Magic9 Pro Max 手机将搭载第六代骁龙 8 超级至尊版处理器。

9 月 24 日下午，荣耀终端股份有限公司 CEO 李健公布了 Magic9 手机的价格（16GB+512GB）。

延伸阅读

据荣耀官方此前公布的信息，Magic9 系列首发了 500mm“荣耀巨炮”增距镜，官方称其为目前手机外接增距镜中最长的焦段方案，适用于演唱会后排、体育赛事观众席等超远距离拍摄场景；同套装还包含一支 200mm“荣耀拇指”增距镜，长约 81mm、重约 88g，主打便携远摄，二者均属于“摄影大师套装”。

荣耀 Magic 盛典暨荣耀 Magic9 系列新品发布会已定档 2026 年 9 月 28 日 14:30 在北京举行，届时将正式发布 Magic9 系列机型，官方预热主题为“超清双两亿，掌中电影机”。

该系列的影像系统由荣耀与德国阿莱（ARRI）联合研发，官方称引入了阿莱色彩科学与电影工作流，提供多套 ARRI 联合特调 Look，并首发阿莱电影实况、2.39:1 电影画幅及阿莱 LogC3 视频管线。

值得一提的是，2026 年的中秋节为 9 月 25 日，但天文意义上的满月实际出现在 9 月 27 日凌晨 0 时 49 分，属于“十五的月亮十七圆”，因此 9 月 25 日、26 日晚间的月亮已接近圆满。

另外，据官方信息，Magic9 标准版搭载的是第五代骁龙 8 至尊版（骁龙 8E5）处理器，与 Pro Max 版所搭载的第六代骁龙 8 超级至尊版有所区分。