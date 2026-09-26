微星推出 PRO MAX 271QPX14G 显示器：26.5" WQHD 144Hz 雾面 QD-OLED

IT之家 9 月 26 日消息，微星 (MSI) 现已推出 PRO MAX 271QPX14G 显示器。这一型号采用 26.5" QD-OLED Penta Tandem 面板，表面为抗眩光雾面，分辨率 WQHD (2560×1440)，刷新率为 144Hz。

PRO MAX 271QPX14G 拥有 200nits 的 SDR 亮度、400nits 的 HDR 亮度；灰阶 (GtG) 响应时间 0.03ms；色域覆盖 99% DCI-P3 / 98% Adobe RGB，色偏（平均值）ΔE≤2，获得 Pantone Validated & SkinTone Validated 认证。

该显示器内置电源；集成 2 个 2.5W 扬声器；提供 1 个 DisplayPort 1.4a、2 个 HDMI 2.0b、1 个全功能 USB-C (15W PD-out)、1 个 3.5mm 音频输出插孔；标配 4 向调节支架，兼容 100×100 (mm) 的 VESA 壁挂规范。

其获得 TÜV 莱茵硬件级减蓝光、无频闪认证；支持 M-Color 色彩同步模式；具备全域均匀亮度；搭载 MSI OLED Care 2.0 防护技术。