漫威 《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》 总票房破 43 亿

IT之家 9 月 26 日消息，据猫眼专业版数据，电影 《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》 总票房破 43 亿。

漫威《复仇者联盟 4：终局之战》（加码臻享版）已于 9 月 25 日起正式登陆全国影院。

此次重映版本总片长 185 分钟，较 2019 年原版的 181 分钟多出约 4 分钟全新内容，覆盖 IMAX、杜比影院、CINITY、中国巨幕等高规格影厅制式，同时提供 2D 与 3D 版本选择。

新增片段包含此前从未公开的特别画面，并附有《复仇者联盟 5》的独家前瞻内容，衔接该片 12 月的上映计划。据漫威影业官微披露，重映版还包含一段专为本次放映制作的隐藏片尾。

IT之家注：IMAX 版与迪士尼新设立的 Infinity Vision 巨幕格式将独家收录定制片头及加长片段，普通影厅版本不含上述独家内容。

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