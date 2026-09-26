煤电储能深度联动：我国首个千万千瓦级“沙戈荒”基地建设取得关键进展

IT之家 9 月 26 日消息，据央视新闻报道，我国首批首个千万千瓦级“沙戈荒”大型风电光伏基地 —— 库布其中北部新能源基地配套支撑性煤电项目 4 座间冷塔全部到顶，项目建设向着机组投产目标加速迈进。

据介绍，库布其中北部新能源基地，位于内蒙古达拉特旗库布其沙漠。基地规划建设 4 台 100 万千瓦高效超超临界燃煤机组，通过煤电、储能深度联动，实现风光新能源与传统煤电互补协同运行。项目创新采用间冷塔、烟囱、脱硫吸收塔、废水浓缩塔“四塔合一”布置方案，取消独立烟囱建设，由间冷塔同步承担循环水冷却、脱硫后洁净烟气排放双重功能。

IT之家查询获悉，库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地位于内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗，也是由三峡集团与内蒙古能源集团联合建设的全球最大规模“沙戈荒”风电光伏基地项目。该项目规划总装机容量 1600 万千瓦，包含光伏 800 万千瓦、风电 400 万千瓦及配套煤电 400 万千瓦，配置储能 500 万千瓦时，总投资超 800 亿元。

目前，库布其中北部新能源基地风电、光伏、光热、配套储能、特高压直流输电工程等同步建设中。基地全部建成后，每年可向京津冀送电约 400 亿千瓦时。