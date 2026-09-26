科乐美《恶魔城》系列 IP 迎 40 周年，FC 初代游戏移动平台移植版限时免费喜加一

IT之家 9 月 26 日消息，科乐美为庆祝《恶魔城》系列 40 周年，为初代游戏推出限时免费“喜加一”活动，同时还为系列作品带来促销特惠折扣。

科乐美表示，最初于 FC 平台推出的《恶魔城》将以《Castlevania 40th Anniversary》的名义限时免费登陆苹果 App Store 和 Google Play 商店，之后应用将于 10 月 24 日下架，在活动期间领取过的玩家之后后续永久游玩，IT之家附苹果 App Store 美区地址（https://apps.apple.com/us/app/castlevania-40th-anniversary/id1498019884）。

除了初代作品外，Konami 还在 PlayStation Store 和 Steam 开启《恶魔城》系列特卖活动。其中 PlayStation Store 特卖将持续至 10 月 7 日，Steam 特卖持续至 10 月 1 日，部分作品折扣低于 5 折，最低可至 2 折。

科乐美同时预告，《恶魔城》系列新作《恶魔城：贝尔蒙特的诅咒》将于 10 月 15 日登陆 PS5、Xbox Series X｜S、Switch 和 PC 平台。游戏预计于 10 月 1 日推出试玩版，试玩期间的游戏进度可继承至正式版。

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