美团上线 LongCat-2.5-Preview 模型：1.6T 参数，主打 AI 长程任务与多模态能力

IT之家 9 月 26 日消息，美团旗下 LongCat API 开放平台于 9 月 25 日上线新一代大模型 LongCat-2.5-Preview，主打“长程任务”与多模态能力，并同步开放 API 与网页端体验入口。

IT之家附上官方更新日志内容如下：

LongCat-2.5-Preview 的核心特性如下： 多模态理解：新增图片理解能力 ，可解析图像内容，支持跨模态问答、内容摘要与复杂视觉推理。

卓越的 Coding 能力 ：在代码生成、代码理解与自动化编程任务上表现突出。

深度适配 Claude Code 等主流开发环境：与 Claude Code、Hermes、OpenClaw、OpenCode、Kilo Code 高效协同。

根据官方公布的信息，LongCat-2.5-Preview 模型延续 MoE（混合专家）路线，总参数量约 1.6 万亿，每次推理激活参数约 480 亿。该模型支持原生支持 100 万 token 上下文窗口，适合处理超长文档、代码库、日志与多轮复杂任务。

参考

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