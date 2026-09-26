“中国天眼”FAST 项目有望 2028 年前后实现全链条国产化

IT之家 9 月 26 日消息，@央视财经 今天（9 月 26 日）发布微博，报道称“中国天眼”FAST 项目有望在 2028 年前后，实现全链条国产化。

FAST 运行和发展中心主任兼总工程师姜鹏介绍，从终端馈源，到射频电路放大器，一直到芯片，逐层地往前摸索，已经花了几年时间了。FAST 相位阵、19 波束目前还是进口的，希望在 2028 年前后，FAST 能实现全部国产化。

姜鹏表示，正在规划未来在 FAST 周边建设 64 台 40 米口径的射电望远镜，组成以 FAST 为中心的综合孔径阵列，这是全球唯一一个以巨型望远镜为中心、环绕建设中等孔径望远镜的综合孔径阵列。它建成之后，预计可把 FAST 的分辨率提升 200 倍，灵敏度同步提升两倍左右。

IT之家此前报道，500 米口径球面射电望远镜 FAST 于 2016 年 9 月 25 日在贵州落成启用。截至目前，基于 FAST 观测数据，科学家们已累计在国际学术期刊《科学》和《自然》主刊发表论文 13 篇。

相关成果两次入选《科学》评选的十大科学突破，一次入选《自然》评选的十大科学发现，十次荣膺中国科学十大进展、中国十大科技进展新闻等国内权威科技评选。

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