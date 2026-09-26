尔英推出基于英特尔酷睿 i7-13798HRE / i5-13598HRE 处理器的 MoDT 主板

IT之家 9 月 26 日消息，主板制造商尔英 (ERYING) 近日宣布推出集成英特尔酷睿 i7-13798HRE / i5-13598HRE 处理器的 MoDT 主板。

从后缀上来看，i7-13798HRE 和 i5-13598HRE 均是面向工业级宽温环境和嵌入式场景的高性能移动处理器。

这两款处理器都没有核显，基础功耗同为 55W。i7-13798HRE 为 6P8E 设计，频率可达 5.0GHz，拥有 24MB L3 缓存；i5-13598HRE 为 4P8E 设计，频率可达 4.8GHz，拥有 18MB L3 缓存。

而在主板层面，该 MoDT 平台宽 175mm、长 215mm；拥有 2 条 DDR4 UDIMM 内存插槽；提供 Gen5 ×8 和 Gen3 ×4 的 PCIe 插槽；2 个 M.2 SSD 盘位分别为 PCIe Gen4 ×4 和 PCIe Gen3 ×4，另有 2 个 SATA 接口。

该主板配备 1 组 EPS 8-Pin CPU 供电接口；预留 M.2 无线网卡插槽；后置 I/O 提供 2 个 USB-A 10Gbps、6 个 USB-A 480Mbps、1 个 1GbE RJ-45；板内包含 USB 5Gbps 和 USB 480Mbps 接针各一组。

尔英 i7-13798HRE-D4 主板售价 1399 元，i5-13598HRE-D4 主板售价 1199 元。

此外，IT之家注意到，第三方平台也列出了规格类似的英特尔酷睿 i7-13799HRE / i5-13599HRE 处理器。