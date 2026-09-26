安卓 / Linux / macOS / Windows 四大主流系统曝隐私风险：靠文件变化侧推监控用户

IT之家 9 月 26 日消息，奥地利格拉茨工业大学研究人员发现，在安卓、Linux、macOS、Windows（按字母排序）等几乎所有主流系统中，其自带的文件变更通知子系统存在被滥用风险，攻击者可借此构建用户画像。

该研究由博士生 Sudheendra Raghav Neela 和教授 Daniel Gruss 领衔，相关论文计划于今年 11 月在荷兰海牙举行的 ACM CCS 2026 会议上发表。

对于普通用户而言，该攻击方式在实际落地存在较多限制，需要在用户设备上运行恶意软件，且需要获得本地访问能力，研究也指出目前没有证据表明已经有黑客利用该漏洞发起攻击。

工作原理上，研究人员指出在现有主流系统均配备文件变更通知子系统，在创建、修改或删除文件后，支持应用程序订阅相关通知。IT之家援引博文介绍，文本编辑器、杀毒软件和文件同步客户端等工具都依赖这一机制：

在 Linux 上，该子系统称为 inotify（自 2005 年起引入）

在 Android 上称为 FileObserver（2008 年）

在 Windows 上称为 ReadDirectoryChangesW（2000 年）

在 macOS 上称为 FSEvents（2007 年）

研究人员表示某些应用即使看不到文件内容，也可能通过文件名和文件变化时间，推测你的操作、浏览行为和通信活动。研究显示通过这种“行为侧写”方式，攻击者能监测用户何时敲击了键盘、何时接收 / 删除了文件，以及网站访问及应用活动。

在 Linux 上，通过监听可读的 /dev/ input 目录，即可精确捕捉每次按键的时刻。在七名测试用户中，该攻击的按键检测准确率介于 93.1% 至 100% 之间。Linux 内核针对 CVE-2025-68788 进行了部分加固，防止 inotify 对特殊文件生成某些访问和修改事件。

在 Windows 上，只需在 C:\ 盘根目录放置一个监听器，操作系统便会上报机器上每个文件变更的完整路径。在安卓系统上，在谷歌 Pixel 和三星 Galaxy 手机上测试，一个无需申请任何权限的应用可以监测 WhatsApp 的媒体事件，从而掌握照片、视频和文件的发送或接收时机。