英特尔为第 11~14 代酷睿处理器核显推送 7092 驱动，修复《永劫无间》问题

IT之家 9 月 26 日消息，Intel（英特尔）当地时间 25 日为第 11~14 代酷睿处理器的核芯显卡、锐炬 Xe "DG1" 独立显卡推送了 32.0.101.7092 版本 WHQL 图形驱动程序。

IT之家在此附上官网页面地址：

https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/download/864990/929468/intel-11th-14th-gen-processor-graphics-windows.html

该驱动程序解决了以 DX12 / DX11 API 游玩《永劫无间》时存在的水体附近可能会出现纹理缺失的问题。

这一版本有 2 项已知的英特尔 Graphics Software 软件问题：

在 Windows 10 中使用“设置”“偏好设置”“重置所有设置”选项时，应用程序可能会间歇性崩溃。从各个页面重置设置则不会出现此问题。

在“选择指标”窗口中首次重新排列指标时，英特尔 Graphics Software 有时可能会发生单次应用程序崩溃。后续使用将不再受此崩溃影响。

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