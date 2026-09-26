消息称 Anthropic 谈判租赁最高 1GW 算力，预计相关投资至少 400 亿美元

IT之家 9 月 26 日消息，据 The Information 报道，Anthropic 计划从一家由阿波罗全球管理公司控股的数据中心开发商处，租赁最高 1 吉瓦（Gigawatt，GW）算力，目前正处于早期谈判阶段。

据知情人士透露，Anthropic 计划直接作为承租方，入驻由 Stream Data Centers（一家拥有 27 年历史、基础设施遍布全美的公司）开发的园区，并在这些数据中心内全部署由博通和谷歌联合设计的 TPU。

Anthropic 还探讨了由谷歌为该项目提供信用担保的可能性。据悉，Anthropic 在租赁其他数据中心时，也曾寻求过谷歌的履约兜底。

其中一位知情人士提到，Anthropic 同样可以在这些数据中心中部署其他类型的 AI 芯片，例如英伟达的 GPU。为了确保自身芯片而非 TPU 能够入驻支撑尖端人工智能运行的核心基础设施，英伟达近期一直在向各类项目以及数据中心相关企业注入巨资。

数据中心开发商指出，无论采取哪种方案，建设 1 吉瓦的算力容量都需要至少 400 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,689.86 亿元人民币）的资本支出。

目前，Anthropic 绝大多数的算力获取，依然依赖于向亚马逊云科技 AWS、谷歌以及 SpaceX 等云服务商租赁芯片服务器。

除了直接租赁数据中心基础设施外，Anthropic 还开启了向芯片商直接租赁算力芯片的模式。今年早些时候，该公司公布了与 AMD 的合作协议，锁定规模达 2 吉瓦的芯片供应；同时，它还达成了一项价值 350 亿美元（现汇率约合 2,353.62 亿元人民币）的协议，通过阿波罗与黑石联合设立的特殊目的实体租赁 TPU。