不只 Ultra：iQOO“Pro 级”8.8 英寸小平板官宣，搭载骁龙 8 Elite Gen5 处理器

IT之家 9 月 26 日消息，iQOO Pad Ultra 小平板已官宣将于 9 月 29 日 19:00 发布。

维沃移动通信有限公司 iQOO Neo 产品经理 @iQOO慧慧子 透露，除了 Ultra 外，还有一台 8.8 英寸的 Pro 级小平板在路上。两台都是 8.8 英寸，核心差异在双芯。

iQOO Pad Ultra 有行业首发的当代旗舰双芯，是今年最强「电竞新物种」；

Pro 级小平板则会采用骁龙 8E5 处理器（IT之家注：骁龙 8 Elite Gen5 处理器）和自研电竞芯片 Q3，性能定位会和 Ultra 形成梯度，但电竞体验依然极致。

iQOO Neo 产品经理 @iQOO慧慧子 表示，后面会展开细聊这款 Pro 级小平板。

从此次公布的信息来看，iQOO 小平板产品线将分为 Ultra 和 Pro，除了处理器差异外，两者的价格预计也有不同，Pro 有望提供更低的价格，并主打旗舰性能 + 电竞体验。

值得一提的是，博主 @数码闲聊站 曾透露，今年子系品牌（如 REDMI、iQOO、一加等）N-1 迭代线新机，骁龙 8 Elite Gen5 处理器依然是主流选择。他表示，各家厂商会上更多狠活拔高这个平台的性能上限，也有不少黑科技呈现。