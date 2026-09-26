iQOO 16 新机影像再曝：5000 万索尼超级潜望长焦 + 5000 万超广角，CIPA 5.5 专业级防抖

主摄升级到 5000 万超感光 1/1.3" 大底 ，跟 iQOO 15 比，进光量直接提升 79%，夜景拍起来更亮、更干净。再加上 vivo 自研超光影 HDR，影调更还原，色彩更细腻，夜景画质也更纯净。

长焦和超广角也都没含糊： 5000 万索尼超级潜望长焦 + 5000 万超广角 。 CIPA 5.5 专业级防抖 ，加上长焦镜头本身的超薄棱镜 M 型光路设计，拍得更稳、画质更纯净，出片率一下就上来了。

算法这块也很顶：蓝厂旗舰同款 NICE 3.0 光学重建引擎和 Magic 3.0 画质还原引擎，降噪的同时还能增强细节，长焦成像画质和清晰度提升很明显。不管是 3 倍光学变焦，还是 10 倍、20 倍超清变焦，都很清晰、很还原，远近都有好风景。