iQOO 16 新机影像再曝：5000 万索尼超级潜望长焦 + 5000 万超广角，CIPA 5.5 专业级防抖

IT之家 9 月 26 日消息，iQOO 旗舰系列产品经理王侃今日曝光了 iQOO 16 新机的影像能力：
主摄升级到 5000 万超感光 1/1.3" 大底，跟 iQOO 15 比，进光量直接提升 79%，夜景拍起来更亮、更干净。再加上 vivo 自研超光影 HDR，影调更还原，色彩更细腻，夜景画质也更纯净。
长焦和超广角也都没含糊：5000 万索尼超级潜望长焦 + 5000 万超广角。CIPA 5.5 专业级防抖，加上长焦镜头本身的超薄棱镜 M 型光路设计，拍得更稳、画质更纯净，出片率一下就上来了。
算法这块也很顶：蓝厂旗舰同款 NICE 3.0 光学重建引擎和 Magic 3.0 画质还原引擎，降噪的同时还能增强细节，长焦成像画质和清晰度提升很明显。不管是 3 倍光学变焦，还是 10 倍、20 倍超清变焦，都很清晰、很还原，远近都有好风景。
据介绍，新机还支持蓝厂旗舰同款算法、同款色彩影调，新增胶片风格、调色盘、人文模式等功能。同时，iQOO 16 还支持 4K 超清 Live、AI 次元创作相机等功能。
据IT之家此前报道，在 2026 骁龙峰会上，vivo 宣布 iQOO 16 将首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版处理器。