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iQOO 16 新机影像再曝：5000 万索尼超级潜望长焦 + 5000 万超广角，CIPA 5.5 专业级防抖

2026/9/26 14:11:32 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 9 月 26 日消息，iQOO 旗舰系列产品经理王侃今日曝光了 iQOO 16 新机的影像能力：

  • 主摄升级到 5000 万超感光 1/1.3" 大底，跟 iQOO 15 比，进光量直接提升 79%，夜景拍起来更亮、更干净。再加上 vivo 自研超光影 HDR，影调更还原，色彩更细腻，夜景画质也更纯净。

  • 长焦和超广角也都没含糊：5000 万索尼超级潜望长焦 + 5000 万超广角CIPA 5.5 专业级防抖，加上长焦镜头本身的超薄棱镜 M 型光路设计，拍得更稳、画质更纯净，出片率一下就上来了。

  • 算法这块也很顶：蓝厂旗舰同款 NICE 3.0 光学重建引擎和 Magic 3.0 画质还原引擎，降噪的同时还能增强细节，长焦成像画质和清晰度提升很明显。不管是 3 倍光学变焦，还是 10 倍、20 倍超清变焦，都很清晰、很还原，远近都有好风景。

据介绍，新机还支持蓝厂旗舰同款算法、同款色彩影调，新增胶片风格、调色盘、人文模式等功能。同时，iQOO 16 还支持 4K 超清 Live、AI 次元创作相机等功能。

据IT之家此前报道，在 2026 骁龙峰会上，vivo 宣布 iQOO 16 将首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版处理器

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