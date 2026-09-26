无人机系统项目首入世界技能大赛：选手需过装配、编程等多道关

IT之家 9 月 26 日消息，据央视今日报道，第 48 届世界技能大赛面向新兴产业、未来产业增设 7 个赛项，无人机系统项目首次入选（IT之家注：世界技能大赛由世界技能组织举办，每两年举办一届）。

无人机系统项目集训场设在杭州技师学院。集训队教练杨永翔介绍，作为首次入选世界技能大赛的项目，该项目更看重选手多维度的综合能力。杨永翔表示，第一个模块是基础无人机装配和调试，需要把零散部件逐步装配起来。

组装调试只是第一步。比赛还要求选手检测电路、排查传感器故障，完成高精度手动障碍飞行，并编写代码。选手还需实现无人机自主规划、自主飞行等。其中，算法编程被视为挑战难度最大的一环。

杨永翔称，这相当于在无人机上加装一个大脑，融合多种传感器算法，使无人机起飞后实现自主识别、自主规划、自主飞行及自主降落。

赛事考核任务模块繁多，对选手驾驭不同机型的能力也提出要求。本次大赛用到三种不同类型无人机，选手均需熟练操作。

央视记者闫素介绍称，现场摆放的植保无人机和多旋翼无人机是选手日常训练设备，规格接近赛事所用机型。

据介绍，杭州技师学院早在 2020 年就开设无人机应用技术相关专业。随着无人机产业快速迭代，专业课程设置紧跟产业需求改变。

该专业超过七成课程为实操训练，学生掌握装调、编程、飞行作业等核心技能，毕业后可进入航拍、测绘、植保、安防等产业。