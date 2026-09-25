第 48 届世界技能大赛在沪举办，新增 3 项人工智能相关赛项创历届之最

IT之家 9 月 25 日消息，据央视新闻报道，9 月 22 日至 27 日，第 48 届世界技能大赛在中国上海举行。本届世赛上，人工智能走进赛题、操作台，成为选手训练和比赛的一部分。

本届世赛 64 个项目中，与 AI 直接相关的赛项有 8 个：智慧安防技术、软件测试、数字交互媒体设计、自主移动机器人、工业 4.0、云计算、网络安全、3D 数字游戏艺术。其中智慧安防技术、软件测试、数字交互媒体设计是本届新增，新增数量创历届之最。

这些赛项的 AI 含量，体现在具体的工作场景里。

智慧安防技术，选手要应用深度学习算法和大模型基础原理，让监控系统自动识别异常。

软件测试，AI 已从工具升级为协作伙伴，选手调用多个智能体自主进行测试，自己则从更宏观的行业视角分析问题。

数字交互媒体设计，要求选手完成沉浸式数字体验，涉及虚拟场景和智能数字创新。

自主移动机器人，比的是机器人自主导航、环境识别、智能抓取，是“具身智能”的实战训练。

工业 4.0，融合机器学习、数字孪生、增强现实，让设备和系统实现智能协同。

在与世赛同期举行的世界技能大会上，来自各国的嘉宾也会围绕人工智能与技能发展、绿色转型等议题展开深入交流。

IT之家查询获悉，世界技能大赛是由世界技能组织举办，是全球最高层级的职业技能竞赛，每两年举办一届。世赛项目覆盖制造、交通、建筑、信息、创意、服务等 6 大类。既有云计算、机器人系统集成等代表新质生产力的项目，也有健康和社会照护等贴近民生需求的项目。

本届赛事中国代表团共 220 人，其中包括 71 名参赛选手，将参加全部 64 个项目的比赛。参赛选手来自全国 21 个省份，其中男选手 58 名、女选手 13 名，学生 49 名、职工 22 名。选手平均年龄 21 岁，年龄最小的 18 岁，最大的 25 岁。