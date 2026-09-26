OpenCode 宣布为 DeepSeek V4.1 Flash 永久提供 60 美元额度

IT之家 9 月 26 日消息，OpenCode 昨日宣布启动“Operation Cheepseek”第二阶段，DeepSeek V4.1 Flash 在 OpenCode Go 中原本限时提供的 60 美元（IT之家注：现汇率约合 403.5 元人民币）额度现调整为永久有效。

此前，OpenCode 曾将 DeepSeek V4.1 Flash 的使用额度临时提升至原标准的 4 倍，即从 15 美元提高至 60 美元，并计划于 9 月 20 日结束该活动。OpenCode 当前 Go 页面已将该模型的额度标注为 60 美元，原 15 美元额度被划线标记。

DeepSeek 最新发布的 V4.1 Flash 采用 5520 亿参数的 MoE 架构，输入侧激活参数量为 80 亿，输出侧为 160 亿，并采用新的 Causal Encoder-Decoder 架构。模型同时支持原生多模态视觉理解。

与上一代相比，DeepSeek V4.1 Flash 的 KV Cache 对 HBM 的需求降低至四分之一，对 SSD 的需求降低至八分之一。

DeepSeek 此前还宣布 OpenCode 已作为官方合作伙伴全量接入 V4.1 Flash。OpenCode 数据显示，截至 9 月 25 日，该模型在平台近期使用量中排名第一，占观测到的 200 万级使用量的约 13%。