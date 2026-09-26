2026 WSBK 意大利克雷莫纳站第一回合：张雪机车德比斯排名第四

IT之家 9 月 26 日消息，2026 世界超级摩托车锦标赛 WSBK 意大利克雷莫纳站 WorldSSP 第一回合正赛刚刚结束，来自张雪机车的 53 号瓦伦丁 · 德比斯排名第四，64 号卡里卡苏洛摔车遗憾退赛。

之前排位赛，中国摩托车制造商“张雪机车”车手瓦伦丁 · 德比斯排名第八，正赛首回合从第三排发车。比赛刚开始，因有车手发生碰撞，赛场出示红旗。比赛重新发车开始，赛程缩减至 13 圈。最终，德比斯获得首回合第 4 名。

IT之家注：WSBK 意大利克雷莫纳站是本赛季第十站，赛道全长 3.768 公里，共 13 个弯道，为当前 WSBK 赛历中最短赛道。

值得一提的是，张雪机车创始人张雪兑现此前公开承诺，包机带领约 200 人团队飞赴意大利，现场观看 WSBK 世界超级摩托车锦标赛意大利克雷莫纳站比赛。

据员工透露，此次行程共 5 天，费用由公司承担，涵盖吃穿住行及统一服装。张雪之子张擎天也一同随行。

9 月 27 日晚 20:00，WSBK 意大利克雷莫纳站将进行第二回合正赛的较量。

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