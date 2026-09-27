欧盟层面 FSD（监督版）投票推迟，特斯拉与爱尔兰展开审批磋商

IT之家 9 月 27 日消息，欧盟已把针对特斯拉 FSD（监督版）的全欧盟范围监管投票，从 10 月 6 日推迟至最早 12 月举行；而特斯拉不愿坐等，转而直接与各个成员国政府展开合作。

据 Irish Examiner 的一篇报道，特斯拉证实公司正积极“与主管部门开展合作”，争取在爱尔兰拿到 FSD 的本土使用许可。特斯拉在一份官方声明中表示：“本周初，FSD（监督版）已经获得捷克的监管批准。至此，欧洲已有七个市场认可了 FSD（监督版）所具备的变革性潜力。爱尔兰有望在合适时机迎来这项变革性技术上路。”

IT之家注意到，特斯拉在爱尔兰的汽车累计交付量已经突破 15000 台，2026 年至今的新增上牌登记数量超过 2729 台，同时特斯拉还筹备在都柏林北部新开一处零售中心。

今年春季早些时候，荷兰的机动车监管机构 RDW 启用豁免审批框架，荷兰由此成为首个批准 FSD 的欧盟国家，就此开启了这一波放行浪潮。

自此之后，批准许可便如同多米诺骨牌接连落地。本周早些时候，捷克成为第七个放行 FSD 的欧洲国家。爱尔兰也并非特斯拉唯一正在谈判的对象，还有包括意大利在内的数个欧盟成员国。

特斯拉寄希望于从已经上线 FSD 的欧洲市场以及其他地区获取的真实道路安全数据，以此推动拿到覆盖整个欧盟的许可。特斯拉近期披露，在澳大利亚与新西兰面向普通用户开放 FSD 的首个完整运营年度内，该系统将车辆碰撞事故降低了 40%。

尽管部分成员国已经完成本地审批，但想要拿到整个欧洲范围的统一许可仍然阻力重重。瑞典、法国这类具备影响力的成员国对 FSD 提出异议。两国担忧该系统在部分场景下会超过道路公示限速，并呼吁欧盟不要给予全欧盟通行的审批。

正是这些反对意见，很可能促使欧盟官员把相关投票延后至年底。不过对于爱尔兰的特斯拉车主而言，只要爱尔兰本地监管完成放行，FSD（监督版）就有望先于欧盟冗长的官僚磋商形成统一意见之前，正式出现在都柏林的道路上。