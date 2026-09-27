第三方后装智驾闯大祸：5 起事故致 3 死，Comma.ai 遭美国联邦调查

IT之家 9 月 27 日消息，据 TechCrunch 报道，由黑客乔治 · 霍茨（George Hotz）创立的初创公司 Comma.ai 正面临美国联邦调查。此前，该公司后装驾驶辅助技术涉及 5 起已报告的交通事故，其中两起事故共造成 3 人死亡。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）缺陷调查办公室（ODI）本周表示，报告中的事故涉及 Comma.ai 设备未能探测到同一车道内缓慢行驶或已经停下的车辆，也未能及时采取应对措施。在其中 4 起事故中，共有最多 11 人受伤，其中一些伤势严重。

ODI 表示，部分事故可能涉及使用 Comma.ai 软件的“分叉版”（forked）或修改版，其中至少一起致命事故可能属于这种情况。

Comma.ai 暂未回应置评请求。霍茨已于 2022 年逐渐淡出该公司的日常运营，目前也尚未回应置评请求。

Comma.ai 成立于 2015 年，主要生产可以安装在多种现代汽车上的设备。这些设备搭配 Comma.ai 的软件“openpilot”，可以控制车辆的自适应巡航控制（ACC）和自动车道居中（ALC）系统。据公司官网介绍，其功能“类似于特斯拉 Autopilot 和通用汽车 Super Cruise”。

Comma.ai 的目标是“让驾驶变得轻松惬意”。Comma.ai 官网称，“openpilot 能够在车道内针对其他车辆自动进行转向、加速和制动操作”。不过，与特斯拉和通用汽车类似，Comma.ai 也警告驾驶员，“必须始终能够立即重新手动控制车辆，方法是踩下任意一个踏板或按下取消按钮”。

该公司的设备采用基于摄像头的驾驶员监控系统，用于监测驾驶员是否分心或疲劳。

ODI 报告中的两起致命事故之一，似乎发生于 2026 年 2 月，地点位于美国路易斯安那州阿森松县（Ascension Parish）。

一辆搭载 FrogPilot 的 2022 款丰田 RAV4 撞上了一辆停在道路上的应急救援车辆。FrogPilot 是 openpilot 的第三方分叉版本。

路易斯安那州警方此前公布了今年 2 月一起事故的详细信息，其情况似乎与美国国家公路交通安全管理局数据库中的相关报告相吻合。

警方称，在这起事故中，这辆丰田 RAV4 撞上了一辆“标有完整警用标识的冈萨雷斯警察局车辆”。当时该警车无人乘坐，停在左侧车道，警示灯处于开启状态，警方正在处理另一起事故。

州警方表示，丰田 RAV4 后排的两名乘客在事故中死亡。

另一宗致命事故目前无法根据 ODI 提供的报告编号确定具体事故。

据IT之家了解，长期以来，高级驾驶辅助系统（ADAS）在应对停止或低速行驶的车辆，以及其他静止物体时一直存在困难。特斯拉和福特此前也曾因旗下驾驶辅助系统涉及多起事故而接受类似调查。

Comma.ai 官网本身也指出，openpilot 自适应巡航控制的“性能”可能受到“同一车道内但没有移动的车辆”影响。

Comma.ai 表示，当车辆需要进行突然制动时，“openpilot 在设计上限制了自身能够产生的减速度和加速度”。