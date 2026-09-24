宝马将驾驶辅助系统信息整合至 3D 地图视图，提升人机共驾信任感

IT之家 9 月 24 日消息，现代驾驶辅助系统的能力已经相当出色，但有时这些系统背后的工作逻辑却并不容易理解。当车辆突然减速、变道，驾驶员可能会疑惑车辆为什么要这么做。如今，宝马正尝试通过让驾驶员直观看到车辆自身正在识别和处理的信息，来让这些决策更加容易理解，从而帮助驾驶员更安心地将部分车辆控制权交给系统。

从 2026 年 10 月开始，宝马地图（BMW Maps）与驾驶辅助功能将把路线导航、车辆周围环境以及驾驶辅助系统信息整合到中央显示屏上的同一个 3D 视图中。该界面能够将车辆准确定位在对应车道以及正确的道路层级上，在复杂立交、交叉路口以及多车道城市道路等场景下尤其有用。

过去，驾驶员需要分别理解地图信息和驾驶辅助系统的显示内容，而宝马现在将规划路线与车辆对周围环境的判断整合到了一起。该功能由宝马自主开发，地图及导航数据和相关技术则由 Mapbox 提供。显示界面会告诉驾驶员当前有哪些驾驶辅助功能正在提供支持，以及车辆如何理解当前所处的道路状况。

需要注意的是，这项功能并不会让车辆的半自动驾驶能力本身得到提升。不过，它会与宝马高速公路助手 2（Highway Assistant 2）联动。该系统能够在获准使用的高速公路上，以最高 81 英里 / 小时（IT之家注：约 130 公里 / 小时）的速度控制车辆加速、制动和转向。

在驾驶员设定好路线后，系统可以从匝道入口开始提供辅助，一直持续到合适的出口，并能够在驾驶员通过短暂注视进行确认后执行变道操作。

当然，这并不意味着驾驶员可以分心。宝马将这些功能定义为驾驶辅助或半自动驾驶功能，驾驶员仍然需要持续监督系统的运行情况。它们与目前大多数 L2 级驾驶辅助系统类似，虽然能够在驾驶过程中提供很大帮助，但也可能让驾驶员产生错误的安全感。

此次 10 月更新的适用范围有限，仅面向搭载宝马操作系统 X（BMW Operating System X），并配备高速公路助手（Highway Assistant）或高速公路与城市助手（Highway & City Assistant）的车型。相关功能将逐步覆盖部分国家、城市和道路。